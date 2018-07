Unter dem Motto "Focus Balkan" hatte sich das Forum neuer Musik 2007 auf Spurensuche nach zeitgenössischem Komponieren in und aus Serbien, Bulgarien, Rumänien, der Türkei und Griechenland begeben. Vor knapp zwölf Jahren wusste man in Deutschland davon noch wenig. Das Ensemble Insomnio aus Utrecht betrat mit seinem Konzertprogramm folglich Neuland. Die Mehrzahl der Komponisten des Abends war in ihrem künstlerischen Schaffen seinerzeit in zwei Ländern zu Haus.

Roderik de Man

Chromophores (Ausschnitt)

Sadik Uğras Durmus

Sur

Carmen Maria Cârneci

-embER ("Die Stille, ich") (Ausschnitt)

Thomas Simaku

Insomnio

Ensemble Insomnio

Leitung: Ulrich Pöhl

Konzert vom 24. März 2007 aus dem Dlf Kammermusiksaal

