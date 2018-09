REVISITED Forum neuer Musik 2007 Pastorale enigmatice?

Man stelle sich vor: Auf einer Wiese, irgendwo mitten in Bukarest, spielt der Pianist Dan Dediu geheimnisvolle Hirtenweisen. Sie sind verborgen in Klavierstücken von Anatol Vieru und Violeta Dinescu. Aber eigentlich erzählt uns Dan Dediu am Flügel vom rumänischen Epochen-Umbruch.

Am Mikrofon: Frank Kämpfer

