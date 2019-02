Georg Katzer

"La boîte de Fukuyama"

Elektroakustische Komposition

Samir Odeh-Tamimi

"Challumót"

Gunnar Brandt-Sigurdsson, Stimme

Jeremias Schwarzer, Blockflöte

Matthias Jann, Posaune

Roland Neffe, Schlagwerk

Johan Bossers, Klavier

Aufzeichnung vom 5. und 6. April 2008 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Für die Uraufführung des vom Deutschlandfunk beauftragten Stücks stellte Samir Odeh-Tamimi ein fünfköpfiges Ensemble besonderer Solisten zusammen. Ihnen war Immenses zu leisten auferlegt. Insbesondere der Vokalist bewegt sich permanent im Grenzbereich von Sprechen und Singen. Odeh-Tamimi bringt so zu Gehör, was den eher einfachen Versen inne wohnt: die Vergewisserung, im jungen Alter am Rande des Lebens zu stehen.

Beim Forum neuer Musik 2008 "Humanity & Composition" findet sich aus heutiger Sicht ein extremes Gegenstück "La boite de Fukuyama". Komponist Georg Katzer sagt in seinem elektroakustischen Stück, das auf Francis Fukuyamas Theorie vom Ende der Geschichte rekurriert, eine heutige Welt jenseits aller Utopien voraus.

