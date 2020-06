Rolf Riehm

"Lenz in Moskau"

ensemble ascolta

Annesley Black

"Tender Pink Descender"

Theo Nabicht, Kontrabassklarinette

Ernesto Molinari, Kontrabassklarinette

Annesley Black, 1979 geboren in Ottawa hat bei York Höller und Matthias Spahlinger studiert, Rolf Riehm, Jahrgang 1937, war Pfortner-Schüler und gehörte in den 1970ern dem Sogenannten Linksradikalen Blasorchester an. Sie war eben erstmals beim Nachwuchsforum der GNM aufgetaucht, er hatte ein Vierteljahrhundert lang in Frankfurt /Main eine Kompositionsprofessur inne gehabt.

Das Forum neuer Musik 2011 "Goes Germany" kombinierte beide in einem Konzert des ensemble ascolta, das die Frage nach den Chancen des Subjektseins aufwarf. Die Kritik bescheinigte beiden Urhebern, sie würden den Balanceakt zwischen gesellschaftlich bestimmten Normen und Zwängen und der Fähigkeit zu individueller Entfaltung gut beherrschen.

Diese Sendung können Sie nach Ausstrahlung 30 Tage lang anhören.