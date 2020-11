Anders als in früheren Jahrhunderten, erfolgt zeitgenössisches Komponieren heute in der Regel nicht im Auftrag der Kirche. Das heisst aber nicht, dass es frei von religiösen Kontexten ist. An Stelle institutionell organisierten Glaubens findet sich vielfach eine individuelle Sinnsuche, die Künstlerinnen und Künstler zu spirituellen und philosophischen Reflexionen anregt. Beim Forum neuer Musik 2012 "Komponieren als Dialog mit Gott" präsentierte die Kölner Hochschul-Formation "ensemble 20/21" unter der Leitung von David Smeyers avancierte musikalische Glaubens-Entäußerungen verschiedenster Art.

Peter Maxwell Davies

"Christ prepared for Death"

Simon Holt

"Lilith" (Ausschnitt)

Lisa Streich

Grata (UA)

Samir Odeh-Tamimi

Ja-Nári

ensemble 20/21

Leitung: David Smeyers

Mitschnitt vom 21.4.2012 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal