Mihail Buca, Kantor der Bukarester Patriarchatskathedrale, und das renommierte Archaeus Ensemble kamen mit einem Programm, das im Rumänien Ceauşescus nicht möglich gewesen wäre. Zwar wurde das musikalische Erbe der Orthoxodie auch in staatssozialistischen Zeiten bewahrt, aber zeitgenössische Musiker und orthodoxe Sänger konnten nicht zusammen auftreten.

Zwanzig Jahre später galt es als innovativ, zeitgenössische Auseinandersetzungen mit der religiösen Musik des Landes zu zeigen: etwa in der mikrotonal gefärbten Intonationsart des Sängers in Nicolae Teodoreanus "Varis-Variationen". Oder in der Verwendung des Holzberetts Toac bei Dan Voiculescu oder im Auftragswerk von Diana Rotaru, die sich von Gesängen im Putna-Kloster inspirieren ließ.

Der Wuppertaler Komponist Thomas Beimel hatte das Konzert seinerzeit kuratiert und um Gesänge des Ostergottesdienstes aus dem 19. Jahrhundert ergänzt, bei deren Aufführung der Isokrates der griechische-orthodoxen Kirche der Metropolitan-Kirchge Agia Trias in Bonn half.

Dan Voiculescu

"Flower" (Ausschnitt)

Anton Pann

"Megalynarion für Gründonnerstag" (Ausschnitt)

Nicolae Teodoreanu

Varis-Variationen

Diana Rotaru

Silence is Ornament (UA)

Mihail Buca, Stimme

Archaeus Ensemble

Leitung: Liviu Danceanu

Aufnahme vom 22. April 2012 im Deutschlandfunk Kammermusiksaal