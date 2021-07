Revisited Forum neuer Musik 2013 Palästinensische Klaviermusik

Ihre musikalische Ausbildung prägte der Westen. Sie sind fast alle Christen und sie haben in ihrer Heimat kein Publikum. Zeitgenössische Komponisten palästinensischer Herkunft verhandeln in ihrer Musik die Frage nach ihrem Ort, nach ihrer Identität. Was haben sie uns heute zu sagen?

Am Mikrofon: Frank Kämpfer

