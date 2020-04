Weltweit begehen Kommunisten heute den 150. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin, des Anführers der Oktoberrevolution und Gründers der Sowjetunion.

Die meisten Aktivitäten gibt es in Russland. In Moskau legten Parlamentsabgeordnete der KP trotz der Ausgangssperre Blumen am Mausoleum mit dem einbalsamierten Leichnam nieder. Der nationale Wach- und Sicherheitsdienst hatte dies als Ausnahme von den Corona-Einschränkungen erlaubt. Größere Feierlichkeiten sollen nachgeholt werden.



Lenin war der Kampfname von Wladimir Iljitsch Uljanow. Er wurde am 22. April 1870 in Uljanowsk an der Wolga geboren.