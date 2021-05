Im isländischen Reykjavik kommen heute die Außenminister der Arktis-Anrainerstaaten zusammen, um über die Entwicklung des Territoriums im Nordpolarmeer zu sprechen.

Zu dem zweitägigen Treffen des Arktischen Rates werden auch Russlands Außenminister Lawrow und sein US-Kollege Blinken erwartet. Dem Rat gehören - neben Russland und den USA - Kanada, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und Island an.



Durch die Erderwärmung wird die Arktis immer besser erreichbar. Dadurch wächst das Interesse der Anrainerstaaten, aber auch Chinas, an der Region. Vor dem Treffen hatte Lawrow die Arktis als russisches Territorium bezeichnet. Blinken warnte daraufhin vor einer militärischen Aufrüstung am Nordpol.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.