Bundeskanzlerin Merkel hat sich erstmals zum Video des Youtubers Rezo vor der Europawahl geäußert.

Rezo hatte die Partei unter dem Titel "Die Zerstörung der CDU" angegriffen. Merkel sagte jetzt in einer Diskussionsrunde mit Schülern, man habe das zu abwehrend gesehen. Die Partei hätte sich besser darauf einlassen und locker damit umgehen sollen. Merkel sagte, das Wichtigste sei, erst einmal offen zu reagieren.



CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte auf das Video unter anderem mit Ironie reagiert und gesagt, sie frage sich, ob ihre Partei jetzt auch noch für die sieben Plagen damals in Ägypten verantwortlich sei. Dann stieß sie eine Diskussion über die Zulässigkeit von Meinungsmache im Internet an, die viel Kritik zur Folge hatte.