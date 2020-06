Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischproduzenten Tönnies steigt die Zahl der Infizierten weiter an.

Wie der Landrat des Kreises Gütersloh, Adenauer, mittlerweile, sind 1.029 Mitarbeiter positiv getestet worden. Insgesamt lägen knapp 3.130 Befunde vor. Am Vormittag waren weitere Beschäftigte auf das Gelände der Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück gebracht worden, um sich untersuchen zu lassen.



Vor dem Werk des Schlachtereibetriebs in Rheda-Wiedenbrück protestierten rund 60 Menschen. Sie warfen Tönnies vor, gegen Arbeitsrecht und Tierwohl zu verstoßen.



Der Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies soll kommende Woche Thema im Plenum des nordrhein-westfälischen Landtags sein. Die Fraktionen von CDU und FDP haben gemeinsam eine Aktuelle Stunde beantragt. Es soll unter anderem um die Hygienekonzepte in dem Betrieb gehen. NRW-Ministerpräsident Laschet schließt nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies einen regionalen Lockdown nicht mehr aus.