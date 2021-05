Wegen steigender Flugzahlen soll die Landebahn Nordwest am Frankfurter Flughafen zum 1. Juni wieder in Betrieb genommen werden.

Das teilte die Betreibergesellschaft Fraport mit. Die Landebahn diente in den vergangenen sechs Monaten als Parkplatz für nicht benötigte Flugzeuge. Ob auch das ebenfalls stillgelegte Terminal 2 zu Beginn des nächsten Monats wieder für die Passagiere geöffnet wird, steht noch nicht fest.



Derzeit gibt es in Frankfurt etwa 600 Flugbewegungen pro Tag. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren es an Spitzentagen mehr als 1.500.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.