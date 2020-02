Die Niederlande bereiten sich auf das Rheinhochwasser vor.

Wie die Behörden mitteilten, werden die Hochststände am Abend erwartet. In Düsseldorf, Köln und Bonn sinken die Pegel nach Angaben des Hochwasserzentrums bereits wieder. Auch die Einschränkungen der Schifffahrt bei Köln und Düsseldorf wurden aufgehoben. In Rheinland-Pfalz kam es an manchen Orten entlang des Rheins und der Mosel zu Überschwemmungen.