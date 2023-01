Engpässe bei Kinder-Arznei

Kindermedikamente sind in Apotheken momentan nur schwer erhältlich. (Archivbild) (picture alliance / Zoonar / lev dolgachov)

Beide äußerten sich auf der Tagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon, an der der CDU-Politiker Rhein als Gast teilnahm. Rhein betonte, es könne nicht sein, dass es in Deutschland keinen Hustensaft und andere Medikamente für Kinder gebe. Bundesgesundheitsminister Lauterbach müsse deshalb einen Gipfel einberufen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Lauterbach hatte im vergangenen Monat Eckpunkte für ein Gesetz vorgestellt, um Arznei-Lieferungen nach Deutschland für die Anbieter wirtschaftlich attraktiver zu machen. Umgesetzt werden sollen die Pläne im neuen Jahr.

