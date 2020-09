In Nordrhein-Westfalen finden heute Kommunalwahlen statt. Rund 14 Millionen Menschen sind aufgerufen, Bürgermeister und Landräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage und Bezirksvertretungen zu bestimmen. Es ist die letzte große Wahl in diesem Jahr. Bundespolitisch wird das Abschneiden der CDU auch im Hinblick auf die Ambitionen von Ministerpräsident Laschet betrachtet werden.

Laschet will auf dem CDU-Parteitag im Dezember Bundesvorsitzender werden. Darüber hinaus rechnen die Grünen in einigen Städten erstmals mit Erfolgen. Die FDP-Bundespolitikerin Strack-Zimmermann hofft in Düsseldorf auf den Einzug in eine mögliche Stichwahl am 27. September. Die SPD muss teilweise mit weiteren Verlusten rechnen. Gewählt werden auch Integrationsräte. Im Ruhrgebiet haben mehr als vier Millionen Wahlberechtigte erstmals die Möglichkeit, Delegierte in das sogenannte Ruhrparlament zu entsenden.



Für die Kommunalwahl in NRW gelten besondere Corona-Vorkehrungen. So herrscht etwa in allen Wahllokalen Maskenpflicht. Wähler sollen zum Ankreuzen ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.