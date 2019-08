Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Geisel hat die Entscheidung in Zweifel gezogen, das Düsseldorfer "Rheinbad" wegen einer Gruppe Jugendlicher zu räumen.

Er sagte im Podcast "Das Morning Briefing" des Journalisten Gabor Steingart, auf den Bildern, die er aus dem Freibad gesehen habe, sei nicht zu erkennen, dass Bademeister und Securitykräfte die Situation nicht hätten beherrschen können. Eine wirklich gefährliche Situation sei seinem Eindruck nach erst dann entstanden, als über Lautsprecher bekannt gegeben worden sei, dass der Badebetrieb eingestellt werde. Es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, dass man einer Übermacht oder marodierenden Banden gegenüberstehe. Geisel räumte, es sei schwierig, die Situation zu beurteilen, ohne selbst vor Ort zu sein. Grundsätzlich sei er für Recht und Ordnung in den Schwimmbädern, betonte der Düsseldorfer OB. Es dürfe unter keinen Umständen geduldet werden, dass Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten begangen würden.



Die Polizei hatte das "Rheinbad" am vergangenen Freitag zum widerholten Mal geräumt, nachdem eine Gruppe junger Männer ein Sprungbrett und Rutschen in Beschlag genommen hatten. Inzwischen gilt dort eine Ausweispflicht, Besucher werden per Video überwacht.