Zu Frédéric Chopin hat der koreanische Pianist Seon-Jin Cho eine besonders persönliche Verbindung. 2015 gewann er den ersten Preis beim Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau. Seine erste CD widmete er ganz dem polnisch-französischen Komponisten. Etwas ungewohnt, aber sicher auch ein Ausdruck dieser starken Leidenschaft ist es, dass Seong-Jin Cho mitunter gleich mit beiden Klavierkonzerten Chopins an einem Abend auftritt. So geschehen beim Rheingau Musik Festival 2019 gemeinsam mit dem Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks. Dem voran stellte das Ensemble unter der Leitung von Konzertmeister Radoslaw Szulc Edvard Griegs Suite im alten Stil "Aus Holbergs Zeit".

Rheingau Musik Festival 2019

Edvard Grieg

"Aus Holbergs Zeit" Suite im alten Stil, op. 40

Frédéric Chopin

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-Moll, op. 11

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 f-Moll, op. 21

Seong-Jin Cho, Klavier

Kammerorchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Radoslaw Szulc

Aufnahme vom 29.8.2019 aus dem Kurhaus Wiesbaden