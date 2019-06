Im Braunkohlerevier am Niederrhein sind etwa tausend Teilnehmer eines Protestcamps eingetroffen.

In dem Lager in Viersen dürfen nach einem Gerichtsentscheid insgesamt 3.000 Menschen übernachten. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hat angekündigt, am Wochenende einen Tagebau oder eine Kohle-Transportbahn zu blockieren. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Die Bewegung "Fridays For Future" hat zudem für morgen eine Großkundgebung in Aachen angemeldet.