Vor der Tagung der Kohlekommission im rheinischen Revier haben tausende Beschäftigte aus der Branche für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert.

Der Protestzug, der sich gegen einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle wandte, setzte sich in der Stadt Bergheim in Bewegung. Ein Sprecher der Gewerkschaft IG BCE sprach von mindestens 10.000 Teilnehmern (Audio-Link). In Bergheim tagt heute die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung". Aufgabe der sogenannten Kohlekommission ist es, Wege zu einem Ausstieg aus der Kohleverstromung auszuarbeiten.