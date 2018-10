In Nordrhein-Westfalen geht die Polizei weiter gegen Braunkohlegegner in der Nähe des Hambacher Forstes vor.

Am Vormittag wurde damit begonnen, Aktivisten aus besetzten Häusern in der Stadt Kerpen zu holen. Sie hatten den Angaben zufolge auf Lautsprecherdurchsagen nicht reagiert und sich geweigert, freiwillig zu gehen. Der Energieversorger RWE als Eigentümer der besetzten Häuser stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs. In der Nacht hatte die Polizei bereits ein Protestcamp auf einem anderen RWE-Grundstück geräumt.



Die Mitglieder des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" wollten von dort aus nach eigenen Angaben neue Aktionen gegen den Kohleabbau und für den Erhalt des Hambacher Forstes starten. RWE will das Waldstück roden.



Die Kommission zur Vorbereitung des Ausstiegs aus der Kohleverstromung diskutiert heute in Berlin über mögliche Strukturhilfen für die Braunkohlenreviere.