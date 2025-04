Sorge vor Trumps Zollpolitik

Autos aus dem Volkswagen-Konzern werden in Emden zum Export auf einen Autotransporter gefahren. Ab Donnerstag sollen US-Zölle auf Fahrzeuge gelten. (dpa / Lars Penning)

Daher brauche es Gegenzölle als gemeinsame Antwort der EU, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk . Schweitzer zeigte sich besorgt darüber, dass US-Sonderabgaben bald alle Branchen und Produktgruppen betreffen könnten. Mittelfristig brauche es ein Freihandelsabkommen mit den USA statt aggressiver Handelspolitik, erklärte der Ministerpräsident.

Trump will am Abend umfassende Zollbestimmungen bekanntgeben. Es wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten die Zölle überall dort anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Die EU-Kommission rechnet unter anderem mit Sonderabgaben auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz. Ab Donnerstag treten in den USA außerdem Aufschläge auf Auto-Importe in Kraft.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 02.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.