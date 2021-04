Rheinland-Pfalz wird weiter von einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP geführt.

Man wolle fünf weitere Jahre regieren, sagte Ministerpräsidentin Dreyer in Mainz. Die drei Parteien hatten die Koalitionsverhandlungen am 23. März aufgenommen. Auf Parteitagen soll nun über den neuen Koalitionsvertrag endgültig abgestimmt werden.



Das seit 2016 regierende Bündnis hatte bei der Landtagswahl Mitte März erneut eine Mehrheit der Mandate erreicht. Bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags am 18. Mai will sich Dreyer zur Wahl stellen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.