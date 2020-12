Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird auch in Teilen von Rheinland-Pfalz eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet.

In der Stadt Ludwigshafen darf sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits von morgen an im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh niemand mehr ohne wichtigen Grund im öffentlichen Raum aufhalten. Die Städte Speyer und Frankenthal sowie der angrenzende Rhein-Pfalz-Kreis würden die gleichen Ausgangsbegrenzungen spätestens zum kommenden Dienstag einführen, hieß es weiter.



Die Landesregierung in Mainz und die vier betroffenen Kommunen hatten am Nachmittag über die beabsichtigten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.