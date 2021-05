Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat einen Drei-Stufen-Plan zur Lockerung der Corona-Regeln beschlossen.

Ministerpräsidentin Dreyer teilte mit, dass ab morgen der Einzelhandel in Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wieder unter Auflagen öffnen könne. Dies betreffe derzeit 16 Kommunen. Auch Hotels und Ferienwohnungen sollen in Kombination mit Testauflagen wieder öffnen dürfen. Ab dem 21. Mai seien dann auch Kulturveranstaltungen wieder möglich. Ab dem 2. Juni soll dann auch die Innengastronomie in Kommunen mit einer Inzidenz unter 50 aufmachen können. In Rheinland-Pfalz ist die Außengastronomie bereits erlaubt.



Auch in Brandenburg können Gaststätten bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 im Freien wieder öffnen. Ministerpräsident Woidke kündigte an, dass ab dem 21. Mai dann auch touristische Übernachtungen auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen erlaubt seien.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.