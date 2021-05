In Rheinland-Pfalz ist die SPD-Politikerin Dreyer zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin gewählt worden.

Im Landtag in Mainz erhielt sie 55 der 101 Stimmen und damit genauso viele, wie die neu aufgelegte Koalition von SPD, Grünen und FDP im Plenum Sitze hat. Die Abgeordneten der Opposition von CDU, AfD und Freien Wählern votierten gegen Dreyer. Es gab keine Enthaltungen. Im Anschluss an die Verkündung des Wahlergebnisses leistete die 60-jährige Politikerin ihren Amtseid bei Landtagspräsident Hering.



Rheinland-Pfalz ist derzeit das einzige Bundesland, in dem ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP regiert. Die Ampelkoalition besteht dort seit 2016.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.