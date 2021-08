Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Vogel hat sich für einen zentralen Gedenkort für die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Gedenken sollte lebendig gehalten werden. Ob ein solcher Platz im Ahrtal oder auch gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen geschaffen werden sollte, müssten die Verantwortlichen entscheiden. Aber ein Ort, der an die Toten und an das Ereignis erinnere, wäre gut, ergänzte Vogel.



Bei dem Hochwasser in der Nacht zum 15. Juli waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 182 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.