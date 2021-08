In Rheinland-Pfalz haben landesweite Medien in der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli keine Warnhinweise über das Hochwasser erhalten.

Grund dafür sei ein nicht aktuelles Meldeformular gewesen, heißt es. Dadurch seien die Hinweise der Integrierten Leitstelle Trier nur an wenige lokale Medien gegangen. Der Fehler sei bei der Nachbereitung aufgefallen. Dem Landinnenministerium zufolge ist das Formular mittlerweile angepasst worden.



Extremer Starkregen hatte Mitte Juli in Rheinland-Pfalz massive Überschwemmungen ausgelöst und an der Ahr weite Teile des engen Tals zerstört. Auch die Region Trier wurde schwer getroffen.

