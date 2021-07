Freiwillige Helfer im Katastrophengebiet entlang der Ahr sollen dieses wegen der schwierigen Umstände möglichst schnell verlassen.

Das teilte die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit. Als Grund wurden die starken Niederschläge, die zerstörte Infrastruktur und die unübersichtliche Verkehrssituation genannt. Zuvor hatte bereits das Polizeipräsidium Koblenz an freiwillige Helferinnen und Helfer appelliert, sich nicht mehr auf den Weg nach Rheinland-Pfalz zu machen. Sämtliche Zufahrtsstraßen ins Ahrtal seien überlastet.



Der Deutsche Wetterdienst rechnet für dieses Wochenende in den Überflutungsgebieten von Nordrhein-Westfalen nicht mit einer neuen Unwetter-Katastrophe. Punktuell könne es aber zu Problemen kommen, wenn etwa größere Regenmengen Unrat in die Abflüsse spülten und diese verstopften. Unterdessen regnet es in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wieder. Dort wurde den Menschen in besonders betroffenen Kommunen ein Evakuierungsangebot gemacht.



Für Bayern warnt der Deutsche Wetterdienst vor unwetterartigen Gewittern, auch Sturzfluten sind dort möglich. Der Schwerpunkt soll an den Alpen und dem südlichen Alpenvorland liegen.



Sie können hier den Warnlagebericht des DWD einsehen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.