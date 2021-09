Zwei Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der Landtag von Rheinland-Pfalz einen Untersuchungsausschuss eingesetzt.

Dem Antrag der CDU-Fraktion stimmten in Mainz auch die Fraktionen von AfD und Freien Wählern zu. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP enthielt sich. Der Ausschuss wird aus elf Mitgliedern bestehen und soll in erster Linie aufklären, ob es möglich gewesen wäre, in der Unglücksnacht einen Teil der 134 Todesopfer zu retten.



In Nordrhein-Westfalen hatte der Landtag Anfang September ebenfalls die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses beschlossen. Beim schweren Unwetter vom 14. und 15. Juli waren in den beiden Bundesländern mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.

