Rund sieben Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die Ampel-Koalition die letzten Hürden genommen. SPD, Grüne und FDP stimmten dem Koalitionsvertrag zur Fortführung ihrer Regierung am Abend auf getrennten Parteitagen zu.

Bei der SPD fand das Abkommen die Zustimmung von 307 der 319 Delegierten - 96,2 Prozent. Mehr Gegenstimmen gab es auf dem digitalen Parteitag der FDP, aber auch die Liberalen billigten den Vertrag mit 131 von 158 Delegierten, also 82,9 Prozent. Bei den Grünen stimmten 165 von 198 Delegierten mit Ja, das bedeutet eine Zustimmung von 83,3 Prozent.

"Veränderungs-Jahrzehnt angehen"

Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) sagte in Mainz, mit dem Koalitionsvertrag gehe man das "Veränderungs-Jahrzehnt" nachhaltig an. Klimaneutralität bis spätestens 2040 ist einer der drei Schwerpunkte des Regierungsplans. Das Bundesland mit dem Corona-Impfstoffhersteller Biontech will sich außerdem zum Biotechnologiestandort Nummer eins entwickeln und die Innenstädte modernisieren. Jeder der drei Koalitionspartner übernimmt einen der Schwerpunkte: Die Grünen das Klima, die SPD die Biotechnologie und die FDP die Städte.



Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hatten die drei Parteien mehr als fünf Wochen über den Koalitionsvertrag verhandelt. Am 18. Mai findet die konstituierende Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz statt, bei der Dreyer im Amt bestätigt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.