In dem von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebiet an der Ahr hat die Polizei mögliche Aktivitäten von Rechtsextremisten und der sogenannten "Querdenker"-Szene im Blick.

Man wisse um die Anwesenheit und sei natürlich auch selbst präsent, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Man schaue nicht weg. Den Behörden sei unter anderem bekannt, dass sich in dem von den Überflutungen besonders stark betroffenen Ahrweiler ein polizeiähnlicher Wagen mit der Aufschrift "Friedensfahrzeug" bewege. Eine solche Lackierung sei jedoch nicht verboten. Nach Erkenntnissen der Polizei war am Dienstag aus diesem Fahrzeug heraus die Falschmeldung verbreitet worden, die Zahl der Einsatzkräfte werde verringert. Die Polizei befinde sich aber weiterhin ohne Unterbrechung im Katastrophengebiet.



Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Baldauf kritisiert im Deutschlandfunk solche Aktionen. Baldauf sagte unserem Sender, dass "Querdenker" die gegenwärtige Lage ausnutzten, sei "schändlich". Die betreffenden Personen seien "nicht bei Trost". Es gehe zur Zeit darum, Menschen zu helfen und nach Vermissten zu suchen. Die politische Aufarbeitung von Defiziten erfolge später. Eine Woche nach den verheerenden Überschwemmungen im Westen Deutschlands häufen sich Berichte, wonach die vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung Parallelstrukturen zur Fluthilfe errichtet. Die Landesregierung distanzierte sich von einem sogenannten "Familienzentrum" eines Vereins, der sich bisher gegen Corona-Schutzmasken eingesetzt hatte.



Diese Nachricht wurde am 21.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.