Das Land Rheinland-Pfalz kann einen Polizisten wegen seiner Nähe zur sogenannten Reichsbürger-Bewegung entlassen.

Das entschied das Verwaltungsgericht Trier. Der Beamte identifiziere sich mit dem Reichsbürger-Spektrum, heißt es in dem heute veröffentlichten Beschluss. Er habe sich mit seinem Verhalten eines schweren Dienstvergehens schuldig gemacht. Ein Polizeibeamter, der sich nicht an Recht und Gesetz gebunden fühle, stelle eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Der Betroffene kann gegen die Entscheidung Berufung beim Oberverwaltungsgericht einlegen.



Die Reichsbürger erkennen die Institutionen und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht an. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort.