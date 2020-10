In Rheinland-Pfalz kann das Zeigen von Reichsflaggen in der Öffentlichkeit verboten werden.

Landesinnenminister Lewentz gab einen Erlass an die Polizei- und Ordnungsbehörden heraus. Voraussetzung für ein Eingreifen sei, dass durch das demonstrative Zeigen der Flagge eine einschüchternde und die Bevölkerung provozierende Wirkung ausgehe. Möglich seien Geldbußen bis zu 1.000 Euro.



Bereits 1998 wurde das Zeigen von Reichskriegsflaggen per Erlass unterbunden. Diese Flaggen dienen als Erkennungszeichen von Rechtsextremen, Reichsbürgern und anderen Demokratiegegnern.



In einer ersten Meldung hatten wir berichtet, dass das Zeigen von Reichsflaggen bereits jetzt verboten sei. Dies ist nicht der Fall.

