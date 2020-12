Zwei Tage nach der tödlichen Amokfahrt in Trier soll es heute eine Schweigeminute für die Opfer geben.

Oberbürgermeister Leibe hat die Bürger für 13.46 Uhr dazu aufgerufen, in Gedenken an die Toten und die Verletzten innezuhalten. Auch die Kirchenglocken werden dann in Trier und vielerorts im gesamten Bistum läuten.



13.46 Uhr war der Zeitpunkt, an dem die Amokfahrt am Dienstag begann. Der später festgenommene 51-Jährige fuhr den bisherigen Ermittlungen zufolge in der Innenstadt gezielt einen Zick-Zack-Kurs, um Menschen zu überfahren. Fünf starben, 18 weitere wurden verletzt.



Gegen den Verdächtigen erging Haftbefehl wegen Mordes. Einen politischen oder religiösen Hintergrund schließen die Ermittler bislang aus. Der Mann war zur Tatzeit betrunken.

