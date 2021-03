Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz will die SPD mit Grünen und FDP über eine Fortsetzung der Ampelkoalition sprechen.

Das beschloss der SPD-Landesvorstand in Mainz. Die Gespräche sollten zeitnah aufgenommen werden. Geplant sei, am 2. Mai auf einem Landesparteitag über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Ministerpräsidentin Dreyer sagte, man könne in eine neue Legislaturperiode durchstarten. Der erweiterte Landesvorstand der Grünen stimmte bereits am Nachmittag für die Aufnahme von Sondierungen mit SPD und FDP.



Dreyers SPD hatte die gestrige Landtagswahl mit deutlichem Vorsprung vor der CDU gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.