Rund sieben Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die Ampel-Koalition die letzten Hürden genommen.

SPD, Grüne und FDP stimmten dem Koalitionsvertrag zur Fortführung ihrer Regierung am Abend auf getrennten Parteitagen zu. Ministerpräsidentin Dreyer sagte in Mainz, mit dem Koalitionsvertrag gehe man das "Veränderungs-Jahrezehnt" nachhaltig an. Schwerpunkte des neuen Regierungsprogramms sind die Bereiche Biotechnologie, Klimaneutralität und Innenstädte. Am 18. Mai findet die konstituierende Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags in Mainz statt, bei der Dreyer im Amt bestätigt werden soll.

