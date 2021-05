Vertreter von SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz haben den neuen Koalitionsvertrag unterzeichnet.

Alle drei Parteien hatten dem Vertrag am Donnerstag auf Landesparteitagen zugestimmt. In Rheinland-Pfalz regiert seit 2016 ein Ampelbündnis mit Ministerpräsidentin Dreyer, SPD, an der Spitze. Am Dienstag kommender Woche soll der Mainzer Landtag Dreyer in ihrem Amt bestätigen.



Laut Koalitionsvertrag will Rheinland-Pfalz bis 2040 klimaneutral werden. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Wirtschaft, der Chancengleichheit und der Bildungspolitik.

