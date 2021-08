Mit einem Staatsakt gedenkt Rheinland-Pfalz am 1. September der Opfer der Flutkatastrophe.

Die Veranstaltung findet am Nürburgring statt, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte. Ministerpräsidentin Dreyer lädt dazu die Angehörigen der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte sowie die Bürgermeister der mehr als 250 betroffenen Orte ein. Teilnehmen wird demnach auch Bundespräsident Steinmeier. In Rheinland-Pfalz starben im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe vor rund vier Wochen mehr als 140 Menschen.

