In Trier ist mit einer Schweigeminute an die Opfer der tödlichen Amokfahrt vor zwei Tagen erinnert worden.

Oberbürgermeister Leibe hatte die Bürger aufgerufen, um 13 Uhr 46 in Gedenken an die Toten und die Verletzten innezuhalten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer bat alle Bürgerinnen und Bürger in Behörden, Betrieben und Schulen, sich daran zu beteiligen. In der Trierer Innenstadt versammelten sich tausende Menschen zum Gedenken an die Opfer.



13 Uhr 46 war der Zeitpunkt, an dem die Amokfahrt am Dienstag begann. Der später festgenommene 51-Jährige hatte den bisherigen Ermittlungen zufolge in der Innenstadt gezielt Menschen überfahren. Fünf starben, 18 weitere wurden verletzt. Der Mann sitzt seit gesten in Untersuchungshaft.

