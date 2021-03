Gut eine Woche nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz haben Verhandlungen zur Fortsetzung des Bündnisses aus SPD, Grünen und FDP begonnen.

Ministerpräsidentin Dreyer sagte, die Ampelkoalition habe bereits in der vergangenen Legislaturperiode gezeigt, was sie könne. FDP-Landeschef Wissing machte deutlich, dass für ihn das Thema Digitalisierung besonders wichtig sei. Der Grünen-Landesvorsitzende Winkler meinte, man müsse jetzt Ernst machen beim Klimaschutz. Zudem forderte er mehr Gewicht seiner Partei in der Neuauflage des Bündnisses. Die Grünen hatten bei der Abstimmung zulegen können und erreichten mehr als neun Prozent der Stimmen, die FDP kam auf 5,5 Prozent.

