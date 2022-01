Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech hat Rheinland-Pfalz zum Geberland im Finanzausgleich der Bundesländer gemacht. (imago images / Sven Simon)

Das liegt einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge vor allem an dem wirtschaftlichen Erfolg des in Mainz ansässigen Impfstoffherstellers Biontech. Im Jahr 2020 hatte Rheinland-Pfalz demnach noch 334 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich bekommen; bis Ende November 2021 standen dann aber 155 Millionen Euro auf dem Geberkonto des Bundeslandes.

Sieben Milliarden Euro Gewinn für Biontech

Diese Entwicklung sei vor allem auf die extrem guten Geschäfte des Corona-Impfstoffherstellers Biontech zurückzuführen, hieß es weiter. Biontech habe alleine in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres mehr als sieben Milliarden Euro Gewinn erwirtschaftet. Der Konzern hatte bereits der Landeshauptstadt Mainz, wo er ansässig ist, im vergangenen Jahr einen wahren Geldsegen beschert: Gewaltige Gewerbesteuereinnahmen machten 2021 in der Stadtkasse aus einem ursprünglich erwarteten Defizit ein Plus von mehr als einer Milliarde Euro.

Mit dem Länderfinanzausgleich werden Mittel aus finanzstarken Bundesländern an die anderen Länder umverteilt.

