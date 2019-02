Nach einem Brand dreier Güterwaggons im rheinland-pfälzischen Unkel müssen Zugreisende zwischen Koblenz und Köln vorerst mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Da die Güterzüge auf die andere Rheinseite umgeleitet würden, könne es dort sehr voll werden, sagte ein Bahn-Sprecher. Wegen des Unglücks ist die rechtsrheinische Strecke zwischen Linz und Bad Honnef Rhöndorf gesperrt.



In der Nacht zum Donnerstag waren Güterwaggons mit Spraydosen und Kosmetikartikeln am Unkeler Bahnhof in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dutzende Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Unglücksursache und die Schadenshöhe sind bislang unklar.