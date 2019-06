Im rheinischen Braunkohlegebiet werden heute weitere Proteste gegen den Tagebau erwartet.

Ein Bündnis umwelt- und zivilgesellschaftlicher Gruppen rief zu einem Aktionstag am Tagebau Garzweiler südlich von Mönchengladbach auf. Auch die Anhänger der Schülerbewegung "Fridays for Future" wollen in der Nähe des Tagebaus demonstrieren. Zudem kündigte das Aktionsbündnis Ende Gelände für das gesamte Wochenende "Aktionen zivilen Ungehorsams" gegen den weiteren Kohleabbau an.



Am Abend hatten mehrere hundert Braunkohle-Gegner eine Bahnstrecke am Niederrhein besetzt und damit die Zufuhr für ein Kraftwerk blockiert.