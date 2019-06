Im Rheinland werden heute weitere Proteste gegen den Braunkohleabbau erwartet.

Ein Bündnis verschiedener Gruppen hat zu einem Aktionstag am Tagebau Garzweiler aufgerufen. Seit gestern Abend halten hunderte Anhänger der Aktion "Ende Gelände" eine Bahnstrecke besetzt. Sie blockieren damit die Zufuhr zu einem Braunkohle-Kraftwerk des RWE-Konzerns. Die Polizei schränkte heute früh erneut den Verkehr am Bahnhof Viersen vorübergehend ein. Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung warfen der Polizei vor, durch diese Maßnahme die Anreise von Aktivistinnen und Aktivisten zu behindern.



"Fridays for Future" will heute ebenfalls wieder demonstrieren. Gestern brachte die Schülerbewegung in Aachen nach eigenen Angaben rund 40.000 Menschen auf die Straße.