Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall baut eine Munitionsfertigung auf. (dpa / Daniel Naupold)

Die Anlagen für sogenannte Mittelkalibermunition sollen im Januar fertig sein und im Juni die Produktion aufnehmen, teilte das Unternehmen mit. Ziel ist demnach eine unabhängige Versorgung der Bundeswehr. Zuvor hatte es in der Politik Verärgerung über ein Veto der Schweiz gegen die deutsche Lieferung von Munition für den Gepard-Panzer an die Ukraine gegeben. Die Munition wird in der Schweiz hergestellt.

Rheinmetall verwies zudem auf einen generellen erheblichen Nachholbedarf bei Munition in Deutschland und auf Lücken, die durch die Unterstützung der Ukraine entstanden seien. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, sagte der Deutschen Presse-Agentur, angesichts der sicherheitspolitischen Lage sei es von immenser Bedeutung, dass Deutschland gemeinsam mit den NATO-Partnern bei der Herstellung von Munition unabhängiger werde.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.