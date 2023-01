Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 des Herstellers Rheinmetall (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Der Vorstandsvorsitzende Papperger sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", die Reparatur der ausgemusterten Exemplare dauere ein Jahr. Diese Arbeiten könne man nicht ohne Auftrag vornehmen, da die Kosten bei mehreren hundert Millionen Euro lägen. Papperger verwies darauf, dass die Panzer komplett auseinandergenommen und dann wieder neu aufgebaut würden. Rheinmetall verfügt nach seinen Angaben über 22 Leopard 2 und 88 Leopard 1. Bisher lehnt die Bundesregierung die Abgabe von Leopard-Panzern an die Ukraine ab.

Als erstes Land hat Großbritannien angekündigt, der Ukraine moderne Kampfpanzer aus westlicher Produktion zur Verfügung zu stellen. Am Abend teilte das Büro von Premierminister Sunak mit, dass in den nächsten Wochen 14 Challenger-2-Panzer übergeben würden. In den kommenden Tagen werde man mit den Verbündeten darüber beraten, wie der Druck auf den russischen Staatschef Putin erhöht werden könne.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.