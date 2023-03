Rheinmetall will dem Schweizer Rüstungskonzern Ruag einem Medienbericht zufolge gebrauchte Leopard-1-Panzer abkaufen, um sie an die Ukraine zu liefern. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / ECKEHARD SCHULZ)

Der "Tages-Anzeiger" schreibt, es gehe um 96 gebrauchte Panzer, die aufbereitet und an die Ukraine geliefert werden sollten. Der Konzern hat demnach beim Staatssekretariat für Wirtschaft in Bern um eine unverbindliche Vorabklärung gebeten, ob ein Verkauf an Rheinmetall möglich sei. Die Vorabklärung sei aber abgelehnt worden.

Gestern wurde bekannt, dass Deutschland der Schweiz gebrauchte Leopard-2-Panzer abkaufen will. Sie sollen nach Angaben der Bundesregierung aber nicht an die Ukraine weitergereicht werden, sondern die Bestände der Bundeswehr auffüllen.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.