Saudi-Arabien hat zwei Resolutionen des US-Senats zum Fall Khashoggi und zu seinem Militäreinsatz im Jemen zurückgewiesen.

Beide Resolutionen basierten auf falschen Behauptungen. Sie stellten zudem eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Saudi-Arabiens dar, erklärte das Außenministerium in Riad.



In der vergangenen Woche hatte der Senat in Washington den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als verantwortlich für den Mord an dem Journalisten Khashoggi bezeichnet. Zudem verlangte die Parlamentskammer ein Ende der US-Unterstützung für den saudi-arabischen Militäreinsatz im Jemen. Mit beiden Entscheidungen stellte sich der von der Republikanischen Partei dominierte Senat gegen Präsident Trump. Dieser hatte zuletzt erklärt, die USA stünden unverbrüchlich zum Herrscherhaus in Riad.