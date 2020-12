RIAS Kammerchor Besinnung in der Turbulenz Am Mikrofon: Haino Rindler

Statt nordische Werke singt der RIAS Kammerchor in diesem Konzert nun Musik zum Advent. (Matthias Heyde)

Besonders unter Corona-Bedingungen kann der Advent auch mal betrüblich werden: Mit Musik des RIAS Kammerchors kommt dennoch besinnliche Stimmung auf. Die Werke stammen aus einer Zeit, als eine andere Krise das Leben bestimmte: der Dreißigjährige Krieg. Was damals gut tat, kann es doch bestimmt auch heute!

Zwischen 1618 und 1648 tobte in Europa, vor allem in den deutschsprachigen Gebieten, ein grausamer Krieg. Dreißig Jahre lang wurde um Macht und Territorien gestritten, gekämpft und gemordet. Das Leben war schwer, und doch entstanden in dieser Zeit Lieder und Gesänge, die den Menschen Hoffnung gaben und ihnen die Adventszeit verschönerten so gut es eben ging. Vielleicht entstanden diese Lieder aber gerade auch aus dem Bedürfnis heraus nach Frieden und Hoffnung.

Heute stehen wir einer anderen Herausforderung gegenüber. Sie ist mit dem Dreißigjährigen Krieg nicht zu vergleichen, zu unterschiedlich ist die allgemeine Lebenssituation der Menschen, zu unterschiedlich die Probleme. Doch ähnlich ist unser menschliches Bedürfnis nach Hoffnung auf eine wieder andere Zeit. Auch das drücken diese Lieder aus und können damit über ihre oft religiöse Herkunft hinaus Menschen bereichern, egal ob sie dem christlichen Glauben folgen, einem anderen oder keinem.

Andreas Hammerschmidt

Machet die Tore weit

Michael Praetorius

Es ist ein Ros' entsprungen

Johannes Eccard

Übers Gebirg Maria geht

Hans Leo Hassler

Dixit Maria

Michael Praetorius

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Andreas Hammerschmidt

Wie bin ich doch so herzlich froh

Johann Hermann Schein

Nun komm, der Heiden Heiland

Michael Praetorius

Nun komm, der Heiden Heiland

Johannes Eccard

Mit Ernst, o Menschenkinder

Heinrich Schütz

Ach Herr, du Schöpfer aller Ding SWV 450

Michael Praetorius

Wachet auf, ruft uns die Stimme

Heinrich Schütz

Meine Seele erhebt den Herrn SWV 494

RIAS Kammerchor Berlin

Leitung: Justin Doyle

Aufnahme vom 27.11.2020 aus dem Sendesaal 1 des RBB, Berlin

Ursprünglich war für dieses Sendung der Mitschnitt eines Konzerts mit Werken von nordischen Komponisten und der Dirigenten Grete Pedersen geplant. Dieses Konzert konnte leider aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht stattfinden.