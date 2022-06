Gesellschaft

Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Das beklagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS), Steinitz, in Erfurt. Um Antisemitismus erfolgreich zu bekämpfen, müsse er auch benannt werden. Steinitz verwies dabei auf das Beispiel "Juden-Jena". Es sei in Thüringen bloß als Teil von Äußerungen in der Fußballszene oder als allgemein-politische Äußerung behandelt worden. Viele Juden in Deutschland hätten inzwischen das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden verloren und würden deshalb antisemitische Übergriffe gar nicht mehr anzeigen.

Die Thüringer RIAS-Stelle wird von der Amadeu Antonio Stiftung getragen und ist in Jena angesiedelt. Im vergangenen Jahr registrierte sie nach eigenen Angaben insgesamt 212 antisemitische Übergriffe und Äußerungen. Darunter waren auch drei unmittelbare Angriffe, die sich im Zusammenhang mit den Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen ereigneten.

